Количество людей, которых лечат антиретровирусной терапией в Украине достигло 102 тысячи человек. Только за 2020 год зарегистрированы 5 256 новых ВИЧ-инфицированных и 1 501 случаев СПИДа.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"По инициативе World Health Organization (Всемирная организация здравоохранения - Ред.), третье воскресенье мая - день, когда мир вспоминает людей, умерших от СПИДа. В апреле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 053 случая ВИЧ-инфекции, 309 случаев СПИДа и 157 смертей, обусловленных СПИДом, среди граждан Украины и 1 случай ВИЧ-инфекции среди иностранцев", - указано в сообщении.

Статистика за 2020 год хуже: за первое полугодие только официально подтверждены 5 256 новых ВИЧ-инфицированных и 1 501 случаев СПИДа. В том числе 733 гражданина скончалось от последствий этой болезни, заразились еще 18 иностранцев.

Отмечается, что самый эффективный метод сдерживания заболевания - антиретровирусная терапия, которая не только блокирует распространение клеток болезни в организме, но и значительно снижает риск заражения окружающих, улучшая самочувствие и продевая жизнь носителю. Кроме того, лечение укрепляет иммунитет и защищает от всех потенциальных болезней, которые могут быть губительны для людей с ВИЧ и СПИД.

За последние несколько лет количество украинцев, проходящих антиретровирусную терапию возросло с 56 тысяч до 102 тысяч человек.

"В этом году выделено более 207 млн ​​грн на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека и ухода и поддержки пациентов, живущих с ВИЧ во всех регионах Украины. Благодаря этому, более 293 тысяч человек получают услуги по профилактике ВИЧ среди групп повышенного риска. Более 27 тысяч человек получают услуги по информированию о важности приема антиретровирусной терапии", - добавил представитель ЦОЗ.

При этом врачи настаивают на том, что лечение будет эффективно, если принимать препараты ежедневно и точно придерживаться рекомендаций врача.

Напомним, количество ВИЧ-инфицированных заключенных в тюрьмах Украины заметно снизилось по сравнению с показателями начала десятилетия. Такие выводы сделали по итогам исследования, которое провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.

Как сообщала "Страна", в Черновцах умер 5-месячный младенец, у которого была обнаружена ВИЧ-инфекция, врожденный порок сердца, двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус.