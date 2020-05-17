В НБУ считают, что запрет на заграничный отдых украинцев компенсирует отсутствие переводов от заробитчан
Национальный банк Украины прогнозирует серьезное снижение количества денежных переводов от украинских заробитчан на родину. НБУ оценивает потери от 16,7% - 2 млрд долларов до 30% - 4 млрд долларов в сравнении с 2019 годом. Но запрет на заграничный отдых для украинцев должен компенсировать этот денежный недостаток.
Об этом председатель Национального банка Яков Смолий сказал в интервью ВВС.
"Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились. В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу", - сказал он.
Украинские граждане тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за границей.
"Так как на передвижении ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком", - добавил он.
Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что до осени регулярное авиасообщение из Украины не восстановится.
Ранее "Страна" писала, что Италия и Франция призвали граждан провести летний отпуск в пределах страны.