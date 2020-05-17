Национальный банк Украины прогнозирует серьезное снижение количества денежных переводов от украинских заробитчан на родину. НБУ оценивает потери от 16,7% - 2 млрд долларов до 30% - 4 млрд долларов в сравнении с 2019 годом. Но запрет на заграничный отдых для украинцев должен компенсировать этот денежный недостаток.

Об этом председатель Национального банка Яков Смолий сказал в интервью ВВС.

"Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились. В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу", - сказал он.

Украинские граждане тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за границей.

"Так как на передвижении ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком", - добавил он.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что до осени регулярное авиасообщение из Украины не восстановится.

Ранее "Страна" писала, что Италия и Франция призвали граждан провести летний отпуск в пределах страны.