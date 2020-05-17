В китайском городе Ухань, где начал распространяться коронавирус, обнаружили 28 бессимптомных носителей болезни.

Об этом сообщает The Hindu.

Так, после того, как власти постановили провести массовое тестирование на коронавирус, в течение 14, 15 и 16 мая нашли 28 зараженных, у которых совсем не было симптомов болезни, потому они и не догадывались о своем диагнозе. Всех носителей поместили на изоляцию под наблюдение врачей.

За выходные властям удалось повысить количество проводимых в день тестов на коронавирус до 222 675.

Утверждается, что поголовный тест на коронавирус является добровольным, однако при этом тест не обязаны проходить те жители города, которые сдавали биоматериалы ранее.

Напомним, принято считать, что инфекционными болезнями, в том числе Covid-19, заражаются от чихающих и кашляющих людей. Ученые выяснили, что коронавирус в 44% случаев передается от людей, которые ничем не отличаются от здоровых по самочувствию и виду.

Как сообщала "Страна", в Китае подтвердили новую вспышку коронавируса, который привезли из-за рубежа.