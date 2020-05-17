Находящийся в немецкой тюрьме украинский бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой не выдавать его на родину. Бывший депутат уверен, что в Украине его жизни угрожает опасность.

Обращение прозвучало в интервью, которое Онищенко из тюрьмы дал российскому каналу НТВ.

Бизнесмен был задержан в Германии в ноябре 2019 года по запросу САП и НАБУ. Теперь рассматривается возможность его экстрадиции в Украину. Однако Онищенко говорит, что в Киеве есть реальная угроза его жизни из-за сговора Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"Находясь в германской тюрьме, я хотел бы сделать официальное заявление. Украинская власть развязала против меня травлю. Мне хотят отомстить за компромат на Порошенко, меня боятся, мне хотят закрыть рот. Если со мной что-то случится, прошу винить Зеленского и его подручных, которые действуют в сговоре с международным военным преступником Порошенко", - заявил Онищенко.

"Хотел бы обратиться к уважаемой канцлеру Ангеле Меркель, чтобы она не выдавала меня в Украину", - адресовал свои слова бизнесмен к первому лицу ФРГ.

Подробнее о том, что заявил Александр Онищенко из немецкой тюрьмы можно прочитать здесь.

Как писала "Страна", экс-нардепа задержали 29 ноября около немецкого города Ольденбург.

В январе появилась информация, что Онищенко не против экстрадиции в Украину и готов дать показания против Порошенко.