По всей территории Украины 18 мая ожидается теплая погода с температурой выше +20. В некоторых регионах возможны майские дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на Западе 18 мая будут дожди, а средняя температура составит от +21 до +25 градусов днем и от +9 до +13 градусов ночью. В восточных регионах температура поднимется до +26 градусов, однако возможен легкий дождь. В Винницкой области также будут грозы, но будет довольно тепло - днем от +24 до +27 градусов.

Северные области также прогреются под температурой до +25 днем. В Киеве тем временем ожидается от +23 до +25 градусов, ночью от +12 до +14 градусов. Юг также зальет дождями при температуре от +23 до +27 днем.

Отметим, синоптики предупреждают: 17-18 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, потому дожди украинцам только на руку. Ночью в Карпатах возможны заморозки на поверхности почвы (от 0 до +3 градусов), днем в стране, кроме Юга и Юго-востока, ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с (Второй уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам, почему в стране до сих пор бушует холодная погода. По ее словам, вскоре тучи уйдут.

Как сообщала "Страна", в Украине майские ночные заморозки негативно повлияли на картофель и другие овощи, которые успели взойти. Последствия такой непогоды могут существенно сократить урожай этой осенью.