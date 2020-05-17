Александр Онищенко дал интервью из немецкой тюрьмы, в котором рассказал, как в ноябре его задержали в Германии по запросу САП и НАБУ.

Свою историю бывший народный депутат поведал журналистам российского телеканала НТВ.

После отъезда из Украины Онищенко жил в Испании, где обратился за предоставлением политического убежища. По словам бизнесмена, его специально выманили в Германию с помощью многоходовой комбинации.

"Это произошло путем аферистической операции, разыгранной немецкими органами. Ко мне были подосланы специальные люди. Они хотели заключить со мной бизнес-контракт, но обманули меня", - заявил Онищенко.

Он сказал, что немцы, зная о его страсти к лошадям, предложили купить породистого рысака по заманчивой цене. Бизнесмен оплатил покупку, однако лошадь получить не смог.

Онищенко и его адвокаты обратились в немецкую полицию с заявлением о мошенничестве. И через какое-то время ему пришло сообщение о вызове в полицию Германии для беседы по этому делу. Онищенко прибыл на допрос и был немедленно задержан. Как ему сказали – по запросу украинской стороны. О деле, связанном с лошадью, у него вообще не спрашивали.

Онищенко считает, что время ареста в Германии выбрано не случайно: через несколько дней он должен был лететь в США и давать показания адвокату Трампа Руди Джулиани по делу о коррупции сына Байдена в Украине и о давлении Байдена на украинскую власть. А также о его связях с Порошенко. Онищенко полагает, что его арест инициировали круги, которые были не заинтересованы в том, чтоб он дал эти показания.

"Это ситуация была связана с Байденом. Меня арестовали за три дня до моей поездки пр приглашению Джулиани. У меня должна была быть пресс-конференция в Вашингтоне. Американская сторона была очень заинтересована получить показания по коррупции Байдена в Украине. Но немецкая сторона не была в этом заинтересована. Это был однозначно сговор демократов с немецким правительством". - уверен Онищенко.

Как писала "Страна" после задержания Онищенко, немецкий суд не разрешил выпускать его под залог.

Мы также приводили слова Надежды Савченко о том, что в экстрадиции Онищенко в Украину заинтересован лично глава НАБУ Сытник.