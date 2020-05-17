С 18 мая киевские власти вводят ограничения не въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Ограничение касается четырех въездов в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская госадминистрация.

Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром - с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

В КГГА заверили, что такие меры необходимы для уменьшения нагрузки на столичные дороги в часы пик и стабилизации трафика на период действия карантина до полного восстановления работы общественного транспорта.

Ранее "Страна" приводила заявление Виталия Кличко о том, что подземка в столице уже готова возобновить пассажироперевозки, нужно только решение правительства.

Мы также сообщали, что под Киевом на свалку выбросили тонны моркови, не проданной из-за карантина.