Владимир Зеленский продолжает удивлять своей антироссийской повесткой даже сторонников Петра Порошенко.

Недавно президент наложил санкции на крупнейшие культурно-образовательные учреждения России. В их число вошел всемирно известный Эрмитаж. А также крупные вузы вроде МГУ имени Ломоносова

Санкции связаны с деятельностью этих организаций в аннексированном Крыму. Но тем не менее - сам факт введения тотальных ограничений против крупнейших культурных символов другой страны имеет мало общего с отражением агрессии.

Тему начали активно обсуждать в соцсетях.

Что запретил Зеленский

В указе президента, опубликованном в четверг, наряду с продлением запрета российских сайтов и соцсетей Украина ввела санкции против музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций РФ.

Согласно документу, санкции сроком на 3 года вводятся в отношении следующих учреждений и организаций:

Государственный Эрмитаж;

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина;

Институт археологии Российской академии наук;

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;

Русское географическое общество;

Академия наук Республики Татарстан;

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;

Институт истории материальной культуры Российской академии наук;

Институт востоковедения Российской академии наук;

Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь);

Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);

Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь);

Научно-производственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);

Таврическое археологическое общество (Симферополь);

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);

Институт археологии Крыма РАН;

автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";

Научно-просветительский центр "Архэ" (Санкт-Петербург);

Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар);

ООО "Терра" (занимается изучением памятников всех археологических периодов);

автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);

Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (помогает сохранять и популяризировать культурное и историко-археологическое наследие Керчи и Восточного Крыма);

БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь).

К перечисленным юрлицам Украина ввела ограничительные меры, среди которых числятся такие:

блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капитала за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для определенной деятельности, в частности пользования недрами; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

"Разжигание межнациональной вражды". Реакция соцсетей

Журналист Юрий Ткачев считает, что Зеленский пытается показать националистам, что он свой.

"Украинские санкции в отношении российских музеев - это что-то из серии "было бы смешно, если бы не было так грусто". Нет, ну правда, какое такое взаимодействие могли бы организовать украинские музеи с тем же Эрмитажем, если бы санкций не было? Провести обмен картинами со сценами анального секса, как одесский худмузей? Ну, серьёзно?

У этого мероприятия есть один резон: показать, что Зеленский - это не просто Порошенко, а что он лучше и круче, ещё больший русофоб, чем Порошенко.

Ок, получилось. Засчитали. Возьмите с полки пирожок. Стоимость пирожка в цифрах электоральной поддержки сообщим немного позже".

Политолог Михаил Погребинский гадает, будут ли привлекать к ответственности за посещение Эрмитажа.

"Вот, прошу юристов объяснить мне, если я, будучи в Питере, схожу как обычно в Эрмитаж, я нарушу украинский закон или нет?"

Журналист Дмитрий Василец интересуется, что запретного для украинцев в русских музеях:

"После ввода Украиной санкций против российских музеев (Эрмитаж, изобразительных искусств), думаю теперь просто необходимо туда сходить!.

Интересно все-таки, чего ж там такого сверх запретного! У Зеленского в СНБО сидят просто гении маркетинга и рекламы".

Адвокат Максим Ленко сравнивает с запрет музеев с европейскими декларациями Украины.

"Владимир Зеленский отмечает сегодня День Европы. Написал, что это особый праздник. Желает, чтоб выражение "Україна - це Європа" было бы не только лозунгом, а стало частью сознания украинцев.

Европа, пишет президент - это, прежде всего, способ мышления. Это соблюдение законов, защита демократических ценностей. Это свободное волеизъявление. Свобода слова и мысли. Равенство и уважение.

Красиво пишет. Но лжёт. Потому что той же рукой он подписывает указы о продлении запрета на пользование российскими социальными сетями и интернет-сервисами. А ещё вносит в санкционный список российские учреждения культуры. Запрещает культурный обмен и научное сотрудничество с Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина, университетом Ломоносова.

Подписав эти запреты, Зеленский отверг те европейские ценности, которые упомянул в сегодняшней публикации.

Ограничение образования на русском языке, фильмов, книг, театра; санкции, наложенные на Эрмитаж, - это всё прямое нарушение свободы. Свободы выбора и равенства.

Какие ценности Вы исповедуете, господин Президент, лишая своих граждан, миллионов русскоязычных украинцев, свободы выбора?

Ставить русский язык и русскую культуру, да и, вообще, отношение к русскому народу в зависимость от политики современной российской власти это не просто невежество. Это прямое нарушение демократии, прав человека и свободы личности, которые вырабатывала европейская цивилизация на протяжении всей своей истории.

Продолжаемая Вами и основанная на русофобии политика Порошенко есть преступление - разжигание межнациональной вражды и ненависти. За которое вы оба должны ответить".

Журналист Глеб Простаков предлагает Зеленскому запретить еще и Третьяковскую галерею:

"Протестую против отсутствия в санкционном списке Зеленского Третьяковской галереи! Почему только Эрмитаж и Музей искусств им. Пушкина? Выражаю протест и делюсь подрывными работами, направленными против украинских суверенитета и государственности.

Задавалось ли СНБО важными вопросами: почему, например, у Петрова-Водкина конь красный? - Явно ведь пропаганда этих...как бишь...символов тоталитаризма. Далее: кого и куда уносит Шагал? Не символическую ли братскую Украину в лоно трёх славянских народов?

А с Эрмитажем все ясно. "Танец" Матисса там до боли напоминает картину в Метрополитене Нью-Йорка. Разве это не прямой выпад против главного союзника Киева в деле борьбы с агрессором?".