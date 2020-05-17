Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 17 мая

Украинцам показали карту распространения коронавируса по областям страны на 17 мая. За последние сутки заразилось 433 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 715 (385 выздоровели)

Волынская область - 615 (150 выздоровели)

Днепропетровская область - 837 (95 выздоровели)

Донецкая область - 130 (35 выздоровели)

Житомирская область - 546 (140 выздоровели)

Закарпатская область - 885 (166 выздоровели)

Запорожская область - 378 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская область - 1210 (513 выздоровели)

Киев - 2280 (224 выздоровели)

Киевская область - 1 197 (208 выздоровели)

Кировоградская область - 443 (319 выздоровели)

Луганская область - 42 (22 выздоровели)

Львовская область - 1 019 (197 выздоровели)

Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)

Одесская область - 746 (59 выздоровели)

Полтавская область - 264 (184 выздоровели)

Ровенская область - 1 126 (347 выздоровели)

Сумская область - 162 (89 выздоровели)

Тернопольская область - 1078 (578 выздоровели)

Харьковская область - 786 (119 выздоровели)

Херсонская область - 167 (117 выздоровели)

Хмельницкая область - 253 (65 выздоровели)

Черкасская область - 372 (206 выздоровели)

Черновицкая область - 2 694 (608 выздоровели)

Черниговская область -108 (27 выздоровели).

"Подтвержден 18 291 случай COVID-19, из них 5116 выздоровели, 514 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 433 случая. На амбулаторном лечении находится 12 503 пациента. Всего нуждались в госпитализации 5 788 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек", - указано в сообщении.

Известно, что от коронавируса скончалось 514 украинцев и 5 116 излечились.

Напомним, ученые из Китая заразили искусственные кишечники (энтероиды) человека и летучей мыши новым коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус начал активно размножаться в инфицированных клетках. Таким образом, он не только поражает дыхательные пути, но может вызывать и кишечную инфекцию.

Как сообщала "Страна", у всех пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается аномальное свертывание крови.