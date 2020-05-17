Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 17 мая. Фото: pixabay.com

Украинцам показали карту распространения коронавируса по областям страны на 17 мая. За последние сутки заразилось 433 человека. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 715 (385 выздоровели)
  • Волынская область - 615 (150 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 837 (95 выздоровели)
  • Донецкая область - 130 (35 выздоровели)
  • Житомирская область - 546 (140 выздоровели)
  • Закарпатская область - 885 (166 выздоровели)
  • Запорожская область - 378 (181 выздоровел)
  • Ивано-Франковская область - 1210 (513 выздоровели)
  • Киев - 2280 (224 выздоровели)
  • Киевская область - 1 197 (208 выздоровели)
  • Кировоградская область - 443 (319 выздоровели)
  • Луганская область - 42 (22 выздоровели)
  • Львовская область - 1 019 (197 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)
  • Одесская область - 746 (59 выздоровели)
  • Полтавская область - 264 (184 выздоровели)
  • Ровенская область -  1 126 (347 выздоровели)
  • Сумская область - 162 (89 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1078 (578 выздоровели)
  • Харьковская область - 786 (119 выздоровели)
  • Херсонская область - 167 (117 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 253 (65 выздоровели)
  • Черкасская область - 372 (206 выздоровели)
  • Черновицкая область - 2 694 (608 выздоровели)
  • Черниговская область -108 (27 выздоровели).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 17 мая

"Подтвержден 18 291 случай COVID-19, из них 5116 выздоровели, 514 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 433 случая. На амбулаторном лечении находится 12 503 пациента. Всего нуждались в госпитализации 5 788 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек", - указано в сообщении.

Известно, что от коронавируса скончалось 514 украинцев и 5 116 излечились. 

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 17 мая

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 17 мая

Напомним, ученые из Китая заразили искусственные кишечники (энтероиды) человека и летучей мыши новым коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус начал активно размножаться в инфицированных клетках. Таким образом, он не только поражает дыхательные пути, но может вызывать и кишечную инфекцию.

Как сообщала "Страна", у всех пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается аномальное свертывание крови.

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