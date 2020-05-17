В холдинге "Росэлектроника" заявили, что разработали радиопоглощающий материал для снежной местности. Он снижает дальность видимости военной техники в три-четыре раза.

Об этом говорится в материале "РИА Новости".

"В данный момент предприятие-разработчик - ЦКБ РМ готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материал выдерживает низкие температуры и является долговечным, поглощая 99,5% электромагнитного излучения.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался высокотехнологичным оружии России после того, как Дональд Трамп рассказал о разработке в США "супер-пупер" сверхскоростной ракеты.

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