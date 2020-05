Бывший президент США Барак Обама раскритиковал реакцию администрации своего преемника Дональда Трампа на кризис, вызванный коронавирусом.

В онлайн-обращении к выпускникам колледжей, опубликованном в Twitter, Обама заявил, что эпидемия показала, что многие чиновники "даже не притворяются, будто они руководят".

В выступлении перед выпускниками нескольких десятков колледжей и университетов Обама сказал, что вспышка Covid-19 обнажила недостатки руководства страны.

"Более чем что-либо эта пандемия, наконец, развенчала убеждение в том, что многие ответственные люди знают, что делают. Многие из них даже не делают вид, что отвечают за что-либо", - отметил предшественник Трампа.

Thank you @BarackObama for your support for HBCUs—and for believing in the Class of 2020 as they set out to change the world. #ShowMeYourWalk pic.twitter.com/dqgqvbmksS