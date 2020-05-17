В понедельник, 18 мая, в Бельгии вступит в силу вторая фаза ослабления режима изоляции, который был введен из-за коронавируса.

Так, в начальных и средних учебных заведениях начнут возобновлять занятия, но при соблюдении мер безопасности. При этом детские сады пока что останутся закрытыми. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Предполагается открытие музеев и части исторических зданий, а также салонов красоты и косметических кабинетов, которые предоставляют не медицинские услуги.

Рынки также возобновят работу частично - но на них должны находиться не более 50 продавцов.

Также будет разрешено посещение зоопарков, билеты в которые можно будет купить через интернет или же заказать через мобильные приложения.

В рамках ослабления разрешаются малые спортивные занятия (максимум до 30 участников).

Уточняется, что третья фаза ослаблений должна будет вступить в силу 8 июня, но власти будут ориентироваться на общие показатели заболеваемости.

Напомним, о подготовке к ослаблению изоляии в Бельгии сообщалось еще 3 мая. Тогда же группа экспертов разработала план по повторному введению режима усиления карантина, если в стране произойдет вторая волна эпидемии коронавируса.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро субботы, 16 мая, количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек. Умерли от болезни 307 696 людей.