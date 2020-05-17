В субботу, 16 мая, в Днепре пропал 12-летний мальчик. В воскресенье в результате поисков его нашли, но уже мертвым. Патрульная полиция Днепропетровской области задержала предполагаемого убийцу ребенка.

Об этом сообщается в Facebook правоохранителей региона.

Об исчезновении мальчика заявила 17 мая по телефону 102 его бабушка. Она рассказала, что внук ушел гулять вчера около 13.00 и до воскресенья не вернулся. Около 19:00 16 мая ему звонили близкие, и он заверил, что направляется домой через территорию больницы на улице Бехтерева. А в 20:00 его телефон уже не отвечал.

После звонка бабушки все подразделения полиции были подключены к поискам ребенка. Правоохранители выяснили, что пропавшего видели днем 16 мая ​​на остановке "Ксеньевка" с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали это.

Патрульный экипаж приехал на территорию больницы на Бехтерева и стал ее обследовать. Полицейские обнаружили заброшенное здание, а в нем бездомного, который сообщил, что слышал звуки беготни по зданию и детский голос. Стражи порядка продолжили обследование и неподалеку от заброшенного здания увидели самодельное жилище, в котором лежал неизвестный.

Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Тот подчинился, и полицейские заметили на его лице кровь. На вопрос о мальчике мужчина ответил, что ничего не знает. Однако инспекторы заметили на кровати внутри жилища кучу одежды. Когда они ее развернули, то обнаружили страшную находку - обнаженное тело ребенка без признаков жизни.

Мужчину, которому оказалось 65 лет, сразу задержали с применением физической силы в порядке ст. 208 УПК Украины. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве нашли тело пропавшего 9-летнего мальчика, которого жестоко убил член семьи.

Мы также писали о резонансном убийстве под Одессой 11-летней девочки.