В воскресенье, 17 мая, в сети появилось видео, как на свалку под Киевом выбросили тонны нераспроданной из-за карантинных ограничений моркови.

Об этом говорится в группе "Типичный Киев" в Facebook.

"Отчаявшись, обанкротившийся фермер выбросил тонны нераспроданной из-за пандемии моркови на свалку под Киевом", - говорится в сообщении.

Уточним, что пользователи сети предположили, что это мог быть не фермер, а перекупщик, которому не удалось продать товар.

Фермеры начали выбрасывать продукты из-за карантина. Видео: facebook.com/kievtypical

Напомним, "Страна" писала, что во Львовской области с 15 мая начали ослаблять меры карантина: разрешили работу непродовольственных рынков, спортивные занятия, ведение ветеринарной практики, деятельность АЗС, открылись химчистки, ремонт, возобновилась работа музеев, разрешили видео- и киносъемку с количеством состава не выше 50 человек.