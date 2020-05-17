Правительство Франции намерено открыть туристический сезон с 21 июня. При этом власти планируют сделать доступными для посещений максимальное количество туристических мест, в основном закрывшихся на карантин еще в марте, как знаменитый Лувр.

Об этом сообщает RFI со ссылкой на слова госсекретаря министерства иностранных дел Жана-Батиста Лемуана.

По словам чиновника, более детальный план правительство представит примерно 25 мая.

"21 июня - начало лета, и я надеюсь, к этой дате, а возможно даже раньше, если санитарные условия это позволят, максимальное количество туристических мест будет доступно, чтобы отпускной сезон мог бы по-настоящему начаться", - сказал Лемуан.

Он добавил, что французам стоит планировать свой отпуск внутри страны и призвал сограждан к ответственности, чтобы не получилось ситуации, когда миллионы людей одновременно отправятся на море.

"Французы ответственно выдержали два месяца карантина. Я им доверяю", - отметил госсекретарь, но не уточнил, планирует ли правительство распределять туристические потоки или полагается на сознательность граждан.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции для поддержания туристической отрасли выделят 18 миллиардов евро.

Также мы писали, что официальный Париж не одобряет планы властей Италии открыть государственные границы уже с 3 июня.