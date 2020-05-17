Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что продажа билетов на все международные рейсы закрыта до 1 июля после того, как был проведен анализ ситуации в странах потенциальной маршрутной сети.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Так, по словам Дыхне, прогноз развития ситуации является плачевным, а Украина - часть глобального тренда. К примеру, на достижение показателей 2020 года компания сможет выйти лишь в 2023 году.

Сперва будут восстанавливать среднемагистральные перелеты, что вызовет изменения в структуре флота авиакомпаний - начнется вывод старых и дальнемагистральных самолетов.

"Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи", - сказал он.

Также предполагается, что изменения произойдут и в сервисе аэропортов: будут закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free.

Напомним, в пятницу, 15 мая, в Украину вылетел рейс из Соединенных Штатов, на борту которого находилось 72 наших гражданина. Это уже шестой самолет, который эвакуирует украинцев из США.

Также "Страна" писала, что недавно в Украину из ОАЭ и Армении эвакуировались 300 человек.