По состоянию на воскресенье, 17 мая, в Беларуси зарегистрированы 29 650 человек, у которых тест на Covid-19 дал положительный результат. Причем прирост инфицированных за последние сутки составил 969 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики.

За весь период распространения заболевания на территории страны умерли 165 человек, за последние сутки - пятеро больных. У всех умерших с коронавирусной инфекцией были хронические заболевания.

К сегодняшнему дню в Беларуси выздоровели и выписаны 9 932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. На 16 мая этот показатель составлял 9 498.

По статистике Минздрава, всего в стране было проведено 350 515 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее "Страна" приводила свежие данные о заболеваемости в Украине.

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