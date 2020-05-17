Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам нужно будет придерживаться правил профилактики коронавируса даже летом.

"Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения", - сказала Анна Попова.

При этом она утверждает, что говорить об открытии курортных сезонов в России можно лишь с надеждой.

"Это все из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели", - рассказала она, как передает "ТАСС".

Рассчитывать на скорое возвращение прежней жизни, по словам чиновницы, не стоит.

"Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго. Один из элементов только - как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни много. Мы как раз над этим работаем", - уточнила она.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 9 709 человек, таким образом страна вышла на второе место в мире по количеству инфицированных.

"Страна" следит за событиями, которые произошли в Украине и мире 18 мая из-за коронавируса.