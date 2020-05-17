Сегодня, 17 мая, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что метрополитен закрыли на карантин не только в Украине. Он сказал, что подземка не работает также в Париже и некоторых других городах планеты. Однако, эти слова министра опровергли в соцсетях.

На брифинге у Степанова спросили, правда ли, что Украина была первой страной мира, где метро остановили на карантин. Чиновник ответил, что это неправда.

"Если мы говорим о других странах, то в городе Ухань, который первым столкнулся с коронавирусной болезнью, метро не работало 2 месяца. Также метро было остановлено в Париже, около 40 станций было остановлено в Лондоне. Также 24 марта после введения карантина в Индии кроме другого транспорта было остановлено метро", - заявил Степанов.

Слова министра о метро смотрите с отметки -3.35

Директор Украинского институт политики Руслан Бортник усомнился в информации насчет Парижа и попросил подписчиков в Facebook подтвердить или опровергнуть ее. Бывший народный депутат Андрей Шкиль, проживающий ныне в столице Франции и написал, что Степанов выдал неточную информацию.

"Все в порядке. Как возило весь карантин людей, так и сейчас возит. Только в масках быть обязательно", - отметил Шкиль.

Также один из комментаторов оставил ссылку на ролик, в котором автор рассказывает, как работает транспорт на карантине в разных странах. В видео сказано, что парижское метро работает. Только минимум раз в день проводится дезинфекция подвижного состава, а на линии выходит от 30 до 50% составов. Поезда ходят с 06:00 до 22:00.

Фрагмент о парижском метро см. с 2:51

Ранее "Страна" рассказывала, что еще министр Степанов говорил на сегодняшнем брифинге.

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