Сегодня, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией. В связи с этим общественная организация KyivPride запустила флешмоб, в рамках которого нужно вывесить на своем балконе или окне прайд-флаг.

Об этом пресс-служба KyivPride написала в соцсети Facebook.

"Пусть радужные флаги развеваются в этот день и в течение всего прайд-месяца над Киевом и другими городами. Покажите пример соседям и друзьям, снимайте сторис, как вывешиваете флаг, и пишите посты о том, почему гомофобия - это тупо. И вы очень быстро заметите, что вашему примеру начнут следовать, а в городе будет появляться все больше прайд-символики в поддержку ЛГБТ. А на следующий КиевПрайд-2021 это уже будет приятной традицией для многих", - призвали в организации.

Тем, у кого по каким-то причинам не оказалось под рукой большого прайд-флага, в KyivPride посоветовали взять любую ЛГБТ-символику, сделать вместе с нею и с партнером (родственником) селфи или видео и написать о том, как хорошо быть разными вместе.

В организации уверены, что это сделает наш мир лучше.

Ранее "Страна" писала о намерении ЛГБТ-активистов через суд потребовать от Филарета опровержения слов о виновности геев в пандемии коронавируса.

Мы также сообщали, что в "Слуге народа" предложили сажать гомофобов на 8 лет.