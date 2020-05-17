Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новый снимок самой большой планеты нашей Солнечной системы - Юпитера.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Астрономы обнаружили на снимках длинные тонкие полосы, которые проходят по центру изображения сверху вниз. Ученые предполагают, что эти полосы являются частичками пролетающего над облаками космического тумана. Но на данный момент точная причина возникновения черных полос неизвестна. В NASA наблюдают за ними еще с первого близкого прохода возле Юпитера межпланетной станции Juno в 2016 году.

"По обе стороны от места, где обычно появляются эти полосы, расположены два атмосферных потока. Некоторые исследователи предполагают, что эти потоки могут влиять на возникновение полос", - уточнили в NASA.

NASA показало новый снимок Юпитера. Фото: nasa.gov

Напомним, 2 декаря прошлого года межпланетная станция "Юнона", которая занимается изучением системы Юпитера, передала новое изображение планеты передала на Землю.

Таакже мы сообщали, что космический зонд "Юнон" сделал фото удивительных облаков на Юпитере.