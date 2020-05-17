Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что использованные защитные медицинские маски можно утилизировать как обычные бытовые отходы.

Слова чиновницы цитирует агентство "Интерфакс".

"Их (маски - Ред.) надо утилизировать как бытовые отходы. Они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после прошествия какого-то времени угрозы практически нет", - объяснила Вуйнович.

Представительница ВОЗ добавила, что заразность масок связана не с бытовым использованием, а с больницей.

"Потому что там, именно там высокая инфекционность", - сказала Вуйнович.

Она также отметила, что пока не существует исследований о степени опасности использованных перчаток.

Между тем в украинском МОЗ рекомендуют кафе, магазинам и другим открывшимся после остановки работы заведениям централизованно собирать маски и другие средства защиты в отдельные контейнеры.

Ранее "Страна" приводила мнение по поводу необходимости ношения перчаток доктора Комаровского.