Сегодня в 18:00 по киевскому времени на российском телеканале НТВ выходит интервью с Александром Онищенко. Бывший нардеп был задержан в Германии в начале декабря прошлого года по запросу антикоррупционных органов Украины – САП и НАБУ.

Сам экс-депутат считает дела против политически мотивированными. В 2016 году он уехал за границу и начал разоблачения коррупции Петра Порошенко и его окружения. дал несколько интервью "Стране" и опубликовал свои "пленки" – записи разговоров с тогдашним президентом и людьми из его окружения, а также написал книгу "Петр Пятый".

"Страна" посмотрела сегодняшнее интервью с Онищенко из немецкой тюрьмы, которое уже выложено в YouTube. Сюжет о нем называется "Узник фрау Меркель", он показан в передаче "Новые русские сенсации".

Беседу с Онищенко на НТВ назвали "малявой особой важности". "Сорвать этот телемост не могли ЦРУ, СБУ и даже коронавирус. В тюремной комнате - тот, кого уже не рассчитывали увидеть живым", - такими словами начинается интервью с Александром Онищенко, главные тезисы и цитаты из которого мы приводим ниже.

1. Заманили в Германию при помощи аферы с лошадью

Александр Онищенко, который после отъезда из Украины жил в Испании, где обратился за политическим убежищем, заявил, что его специально заманили в Германию, выстроив многоходовую комбинацию.

"Это произошло путем аферистической операции, разыгранной немецкими органами. Ко мне были подосланы специальные люди. Они хотела заключить со мной бизнес-контракт, но обманули меня", - начал Онищенко.

Зная его страсть к лошадям, немцы, по словам Онищенко, предложили купить рысака по заманчивой цене. "Были подосланы люди, которые продали мне лошадь. Оплату я сделал, но лошадь не смог получить", - говорит политик.

Онищенко и его адвокаты обратились в немецкую полицию с заявлением о мошенничестве. И через какое-то время ему пришло сообщение о вызове в полицию Германии для беседы по этому делу. Онищенко прибыл на допрос и был немедленно задержан. Как ему сказали – по запросу украинской стороны. О деле по лошади ничего не спрашивали вообще.

2. Арест произошел накануне поездки в США

Александр Онищенко связывает арест в Германии с тем, что буквально через несколько дней он должен был лететь в США и давать показания адвокату Трампа Джулиани по делу о коррупции сына Байдена в Украине и о давлении Байдена на украинскую власть. А также о его связях с Порошенко. Онищенко говорит, что именно силы, которые были не заинтересованы в том, чтоб он дал эти показания и инспирировали его арест.

"Это ситуация была связана с Байденом. Меня арестовали за три дня до моей поездки пр приглашению Джулиани. У меня должна была быть пресс-конференция в Вашингтоне. Американская сторона была очень заинтересована получить показания по коррупции Байдена в Украине. Но немецкая сторона не была в этом заинтересована, - говорит Онищенко. - Это был однозначно сговор демократов с немецким правительством".

3. Как Онищенко травили в немецкой тюрьме

В ходе интервью Онищенко заявил, что его пытались отравить и залечить в немецкой тюрьме, давая препараты, от которых у него сильно ухудшилось здоровье.

"Была сделана попытка моего физического устранения. Но не чтобы убивать меня, а через болезнь по медицинской части. Первые два месяца [после ареста] я находился в больнице, потому что ко мне начали применять всякие психотропные препараты. Хотели меня полностью к ним подключить, чтобы я ничего не понимал и не соображал. Из-за этого у меня начались проблемы с давлением и сердцем. Мое давление расшатывали", - говорит Онищенко.

Вскоре, по его словам, ему сообщили о необходимости делать операцию на сердце.

"Меня изначально хотели здесь продержать до выборов в Америке, чтобы я находился здесь и не делал никаких заявлений. Но по немецкому законодательству предварительное следствие может продолжаться шесть месяцев. Но я понимаю, что выпускать меня не собираются, поэтому думают, как меня здесь задержать", - отметил Онищенко.

4. За атакой стоят демократы США, Порошенко и Сорос

Онищенко считает, что за атакой на него стоят Демпартия США, Порошенко и Сорос. Онищенко говорит, что с Соросом у него конфликт с 2016 года, когда он отказался продавать ему свою газовую компанию. По мнению Онищенко, Сорос сейчас оказывает определяющее влияние на политику Украины.

"В Украине до сих пор рулят всем процессом демократы. Рулит всем Сорос, все идет под его влиянием, - говорит Онищенко. - Сорос в 2016 году приглашал нас - компании, которые имеют дело с Укргаздобычей - и просил продать бизнес за какие-то смешные деньги ему".

"Сорос - давно мой враг, с того времени, как я ему отказал в продаже компании. Тогда у нас не получился разговор. Правительство в Украине - люди Сороса. Учитывая, что в этом году будут выборы в США, они будут предпринимать меры, чтобы никто и ничего не мешало победе Байдена. Все помехи для его победы будут устраняться. И потому они договорились: Сорос - Германия - Украина - Америка. Или держать меня тут, или выдать Украине", - сказал Онищенко.

5. Онищенко обвинил Зеленского в сговоре с Порошенко

В интервью журналистам НТВ Онищенко заявил, что Владимир Зеленский выступил в сговор с Петром Порошенко. Из-за чего все дела против экс-президента положены под сукно, зато дела против оппонентов Порошенко, таких как сам Онищенко, активизируются.

"Сегодня все поменялось. Все обещания, на которым пришел Зеленский, ушли в небытие. Зеленский вступил в сговор с Порошенко", - сказал Онищенко.

"Дела ГБР возбуждались по Порошенко, но генеральная прокуратура не подписывала подозрения и затягивала их", - сказал Онищенко, объяснил так сговор Зе и Порошенко.

"Когда Зеленский боролся на выборах, Порошенко для него был коррупционером. А его обещание "Я ваш приговор" - это все сейчас потеряло под собой почву, - отметил Александр Онищенко. - Порошенко стал соратником Зеленского. Это мы увидели из голосования по земле. Украиной управляют американские западные силы. Они указывают сегодняшнему правительству, как дружить, что делать. И Порошенко они приказли Зеленскому не трогать. Поэтому Порошенко и Зеленский снова союзники и делают общее дело, которое нужно Западу".

6. Обращение Онищенко к Ангеле Меркель

В завершении интервью Александр Онищенко обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы не выдавала его в Украину, так как в Киеве есть реальная угроза его жизни из-за сговора Порошенко и Зе. То есть, Онищенко возвращаться в Украину не хочет.

"Находясь в германской тюрьме, я хотел бы сделать официальное заявление. Украинская власть развязала против меня травлю. Мне хотят отомстить за компромат на Порошенко, меня боятся, мне хотят закрыть рот. Если со мной что-то случится, прошу винить Зеленского и его подручных, которые действуют в сговоре с международным военным преступником Порошенко", - заявил Онищенко.

"Хотел бы обратить к уважаемой канцлеру Ангеле Меркель, чтобы она не выдавала меня в Украину", - сказал экс-нардеп.

Полная версия интервью с Онищенко: