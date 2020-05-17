В ночь на воскресенье, 17 мая, начало действовать решение властей Австрии об открытии границ с Чехией, Словакией и Венгрией. Ранее они были открыты с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Об этом говорится в материале агентства APA.

"Австрия делает очередной шаг в смягчении вызванного коронакризисом пограничного режима. Закрытые ранее пограничные переходы в Чехию, Словакию и Венгрию открылись с полуночи. Как и на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, теперь существует лишь выборочный контроль", - говорится в сообщении.

Вместе с тем власти утверждают, что на границе с Венгрией контроль оставят в рамках борьбы с незаконной миграцией. Эти же правила касаются и Словении.

"Требования к въезду остаются неизменными. До 31 мая в Австрию можно въезжать только для поездок с рабочей целью, по уважительным семейным обстоятельствам, а также для ухода за животными без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления под домашний карантин", - подчеркивается в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что Чехия собирается в июне открыть границы с Австрией и Словакией.

Также мы рассказывали, что в Германии отменили обязательный карантин для приезжающих из Великобритании и стран Евросоюза.