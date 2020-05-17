Участники 24-й украинской антарктической экспедиции 17 мая вернулись домой после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". Они прилетели в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из Лиссабона.

Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки.

Вместе с полярниками прилетели участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.

"Мы волновались, что в условиях сурового карантина почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как другие страны были вынуждены оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", - сказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Полярники покинули станцию "Академик Вернадский" 24 апреля. 2 мая, после пересечения пролива Дрейка они прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. А затем через Сантьяго, Сан-Паулу и Лиссабон вернулись в Украину.

Учитывая прибытие с опозданием отряда 25-й экспедиции, пересменка на "Вернадском" в этом году длилась 2 месяца.

Все полярники, прибывшие в Украину, установили специальное приложение "Действуй дома" и ушли на самоизоляцию.

В Антарктиде ученые выполняли мультидисциплинарные исследования, в частности изучали:

изменение климата и уровня моря;

состояние и динамику озоновой дыры;

влияние изменений климата на ледники и снегонакопления в регионе;

космическую погоду;

состояние околоземной плазмы;

состояние ледников;

антарктические микроорганизмы и флору;

гнездования доминиканских чаек и поморников, популяции пингвинов;

популяции китов;

состав антарктических почв.

Евгений Дикий считает, что участники экспедиции блестяще справились со своими задачами.

"Полученные ими данные имеют значительную ценность не только для украинской, но и для мировой науки. Привезенные образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов", - сказал Дикий.

Отряд 24-й экспедиции отправился на зимовку в конце марта 2019 года. Этих полярников впервые отобрали на основе открытого конкурса.

Как сообщала "Страна", 8 мая на украинской полярной станции покончил с собой повар 25-й экспедиции.

Прошлым летом мы рассказывали, как полярники проголосовали на парламентских выборах. Большинство участников экспедиции отдали голоса за "Голос" Вакарчука.