Президент Украины Владимир Зеленский, 17 мая, посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", где возложил цветы в качестве знака памяти всем жертвам политических репрессий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному устройству цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - сказал Зеленский.

Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Владимир Зеленский также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма, возложив цветы к памятному знаку польских захоронений.

Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Фото: facebook.com/president.gov.ua

По его словам, современное и будущие поколения должны сделать все возможное, чтобы недопустить повторения подобных преступлений.

Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, 9 мая Зеленский дал старт проекту по установке мемориальных символов на территории Донецкой и Луганской областей, а также на территории Крыма и Закарпатья.

Также "Страна" писала, что по словам заместителя главы ОП Сергея Трофимова, Зеленский может пойти на второй президентский срок, потому что пяти лет, отведенных законодательством - слишком мало для политики, осуществления изменений.