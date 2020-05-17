Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини прокомментировала снятие с нее Владимиром Зеленским санцкий, наложенных еще при Порошенко.

В заявлении для "Радио Свобода" крайне правый политик назвала это событие "восстановлением правды".

Алессандра Муссолини уверяет, что никогда не участвовала в украинской политике, поэтому наложение санкций было безосновательным.

"Как я уже сообщила и официально 15 ноября 2019 проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не участвовала в любых политических или общественных событиях в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказывать любые оценочные суждения о политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями власти. В свое время я считала санкции совсем безосновательными, и сегодня беру во внимание факт их отмены, что способствует восстановлению правды", - заявила 57-летняя политик, актриса и бывшая модель.

Ранее "Страна" писала, с кого еще Зеленский снял санкции, кроме внучки итальянского диктатора.

Мы также рассказывали, что практически одновременно с этим решением президент наложил санкции на Эрмитаж и МГУ.