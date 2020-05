Авторитетное американское издание Bloomberg два раза меняло заголовок статьи об уровне смертности от коронавируса в России после критики представительницы российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Об этом сама Захарова написала в своем Facebook.

В статье, опубликованной 13 мая, идет речь о низкой по сравнению с другими странами смертности от коронавируса в России. Авторы статьи пишут, что РФ стала единственной из десяти стран, наиболее пострадавших от пандемии, в которой уровень смертности ниже 1%. Для сравнения они привели показатели смертности в Испании, Франции и Великобритании (от 12 до 14%) и в США (6%).

Изначально статья называлась "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". После критики Захаровой заголовок изменили на "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских". А 16 мая появился третий вариант, который больше не менялся: "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от Covid-19".

Мария Захарова считает, что ситуация с сомнительным заголовком показала, что на Западе дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии.

"И сегодня генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса Covid-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок". Не уверена, кстати, что с "миропорядком", в котором агентство "Блумберг" публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", всё в порядке", - отметила сотрудница МИД.

Затем она опубликовала дополнения к посту.

"UPD "Блумберг" осознал, что заголовок жуткий, и изменил. Вместо "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" теперь "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских". Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо.

UPD Через три дня он стал таким: "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от Covid-19", - написала Захарова.

