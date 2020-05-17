Бывший народный депутат и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко стал папой во второй раз. Супруга Росита родила ему мальчика.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Родился сын! Спасибо Богу и жене за самое большое счастье в мире! Искренне благодарен лучшим медицинским работникам нашего роддома", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 мая лидер Радикальной партии Олег Ляшко обнародовал в сети новую фотографию своей беременной 49-летней супруги Роситы.

Напомним, в конце прошлой неделе бывший народный депутат намекнул, что в ближайшее время во второй раз станет отцом. Отметим, что это будет уже второй ребенок политика: Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

Также мы писали, что Олег Ляшко повторил слово в слово свою прошлогоднюю валентинку Росите.