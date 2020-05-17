За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 9 709 человек, таким образом страна вышла на второе место в мире по количеству инфицированных.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldmeter.

Так, всего в России коронавирусом заражены 281 752 человека. Из них 67 373 россиянина выздоровели. Вместе с тем, умерли от коронавируса 2 631 человек, что является относительно низким показателем по сравнению с европейскими странами.

Лидером по количеству заражений остаются Соединенные Штаты. Там болезнь обнаружили у 1 507 773 человек. На третьем месте оказалась Испания - тут 276 505 зараженных.

Напомним, "Страна" следит за событиями, которые произошли в Украине и мире 18 мая из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что по состоянию на утро воскресенья, 17 мая, в Украине выявили уже 18 291 случай инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 16 мая, сообщалось о 17 858 случаях. За сутки выявлено 433 новых заболевших. Умерло 17 человек. В Киеве за сутки обнаружили 59 зараженных.