Степанов рассказал о текущей ситуации с коронавирусом. Фото: Facebook/ moz.ukr

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов 17 мая провел брифинг. На нем речь шла в основном о коронавирусе и борьбе с ним в Украине.

В ходе брифинга министр сообщил следующее.

  • В Украине за минувшие сутки зафиксированы 433 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 32 - у детей и 57 - у медработников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 119 человек. Выздоровели за сутки 210 человек, умерли 17 человек.

  • За последние сутки проведены 7 163 теста методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения вирусом за последние сутки зарегистрировано в Киеве (59), Киевской (54), Львовской (50) и Черновицкой (47) областях.

  • Минздрав получил письмо от Европейской комиссии о включении Украины в состав комитета ЕС в качестве наблюдателя. В него входят все страны Евросоюза.

  • Государство полностью покрывает стоимость лечения больных Covid-19 в стационарах. Утверждено четыре гарантированных государством пакета: стационарное лечение, экстренная медицинская помощь, мобильные бригады, стационарная помощь больным в апреле в больницах, которые не вошли в перечень опорных медучреждений для лечения больных коронавирусной инфекцией.

  • МОЗ поручило Национальной службе здоровья максимально ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями. Некоторые больницы уже получили средства, в том числе для выплаты повышенной зарплаты своим работникам. На этой неделе все договора будут заключены и все медучреждения получат средства.

  • С 18 мая Минздрав планирует начать распределение защитных костюмов среди больниц и лабораторных центров. Груз с костюмами уже прибыл в Украину. 

  • Украина не единственная в мире страна, где на время карантина остановлен метрополитен. Метро также было закрыто в китайском городе Ухань, в Индии, Париже и Лондоне (около 40 станций).
     
  • На сегодня загруженность украинских больниц составляет не более 13%. Медицинские учреждения способны оказывать помощь больным Covid-19 в полном объеме.

  • Минздрав планирует 18 мая передать Черновицкой области все необходимые на борьбу с Covid-19 средства. Выделение помощи связано с обращением в министерство 14 мая Черновицкой ОГА с просьбой выделить 5,6 млн грн.

Видео: Facebook/ moz.ukr

Напомним, "Страна" следит за ситуацией с вирусом в Украине.

Мы также приводили данные о заражении короанвирусом по регионам.

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