Кто платит за лечение зараженных украинцев и где еще в мире остановили метро. О чем глава Минздрава рассказал на брифинге
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов 17 мая провел брифинг. На нем речь шла в основном о коронавирусе и борьбе с ним в Украине.
В ходе брифинга министр сообщил следующее.
- В Украине за минувшие сутки зафиксированы 433 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 32 - у детей и 57 - у медработников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 119 человек. Выздоровели за сутки 210 человек, умерли 17 человек.
- За последние сутки проведены 7 163 теста методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения вирусом за последние сутки зарегистрировано в Киеве (59), Киевской (54), Львовской (50) и Черновицкой (47) областях.
- Минздрав получил письмо от Европейской комиссии о включении Украины в состав комитета ЕС в качестве наблюдателя. В него входят все страны Евросоюза.
- Государство полностью покрывает стоимость лечения больных Covid-19 в стационарах. Утверждено четыре гарантированных государством пакета: стационарное лечение, экстренная медицинская помощь, мобильные бригады, стационарная помощь больным в апреле в больницах, которые не вошли в перечень опорных медучреждений для лечения больных коронавирусной инфекцией.
- МОЗ поручило Национальной службе здоровья максимально ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями. Некоторые больницы уже получили средства, в том числе для выплаты повышенной зарплаты своим работникам. На этой неделе все договора будут заключены и все медучреждения получат средства.
- С 18 мая Минздрав планирует начать распределение защитных костюмов среди больниц и лабораторных центров. Груз с костюмами уже прибыл в Украину.
- Украина не единственная в мире страна, где на время карантина остановлен метрополитен. Метро также было закрыто в китайском городе Ухань, в Индии, Париже и Лондоне (около 40 станций).
- На сегодня загруженность украинских больниц составляет не более 13%. Медицинские учреждения способны оказывать помощь больным Covid-19 в полном объеме.
- Минздрав планирует 18 мая передать Черновицкой области все необходимые на борьбу с Covid-19 средства. Выделение помощи связано с обращением в министерство 14 мая Черновицкой ОГА с просьбой выделить 5,6 млн грн.
Видео: Facebook/ moz.ukr
Напомним, "Страна" следит за ситуацией с вирусом в Украине.
Мы также приводили данные о заражении короанвирусом по регионам.
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