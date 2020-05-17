Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что нашу страну включили в Комитет по вопросам здравоохранения Европы в качестве наблюдателя.

Об этом он сообщил во время ежедневного брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого Комитета входят все ведущие страны Европейского Союза", - сказал он.

По словам Максимова, на этих заседаниях рассматриваются вопросы о том, как реагировать на различные вызовы, которые стоят перед миром.

"Во время заседаний этого Комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны отдельно и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед этим миром, в том числе и перед Европейским Союзом ... Я уверен, это пойдет только на пользу Украине, и на пользу нашей системы здравоохранения", - подчеркнул он.

Ежедневный брифинг министра здравоохранения. Смотреть с 14:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, министерство здравоохранения напомнило правила посещения салонов красоты и работы в них во время действия карантинных ограничений в Украине.

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