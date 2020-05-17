Утром в воскресенье, 17 мая, был найден мертвым посол Китая в Израиле Ду Вей. Его тело обнаружено в кровати в посольской резиденции расположенной в Герцлии.

Об этом сообщает портал Newsru.co.il.

В резиденцию прибыли сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", а также полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Они проверяют версию, согласно которой посол умер во сне.

В израильском МИДе подтвердили факт смерти посла Китая. А в посольстве Китая отметили, что пока не могут подтвердить эту информацию.

Послу Ду Вею было 57 лет. С июня 2016 года он исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла КНР в Украине. В Израиль он прибыл в январе этого года. У дипломата остались жена и сын.

В Марте "Страна" сообщала о кончине в Перу дипломата и бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра.

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