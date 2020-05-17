По состоянию на утро воскресенья, 17 мая, коронавирус подтвердился у еще одного украинского военного. Всего болезнь выявили у 38 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 07.00 17 мая в Вооруженных силах Украины 38 человек болеет острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 76 человек, есть 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на самоизоляции находится 206 человек, а в ближайшие трое суток самоизоляция заканчивается у 39 украинских военных.

Новый зараженный сейчас находится на самоизоляции в Хмельницкой области. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, вчера мы писали о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро воскресенья, 17 мая, в Украине выявили уже 18 291 случай инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 433 новых заболевших. Умерло 17 человек.