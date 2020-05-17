На 3 ноября этого года в Пуэрто-Рико запланирован референдум о вхождении страны в состав Соединенных Штатов Америки. Закон о голосовании (уже шестом в истории Пуэрто-Рико и третий за 2010-е годы) подписала 16 мая губернатор государства Ванда Васкес Гарсед.

Об этом сообщает агентство EFE.

На референдум будет вынесен один вопрос: "Должно ли Пуэрто-Рико немедленно быть принято в союз?" (то есть в состав США - Ред.).

Референдум носит необязательный характер, поскольку изменение статуса Пуэрто-Рико одним волеизъявлением народа невозможно. Решение референдума должен еще одобрить Конгресс США, который никак не реагировал на предыдущие пять плебисцитов.

Пуэрто-Рико с 1952 года имеет статус "неинкорпорированной организованной территории", зависимой от Соединенных Штатов. Пуэрториканцы являются гражданами США, однако не имеют права голосовать на выборах президента. Жители острова освобождены от американского подоходного налога, но платят налоги на соцзащиту и взносы Medicare. Они получают меньше федеральных средств, чем штаты на континенте.

Как сообщала год назад "Страна", у Владимира Зеленского заявляли о том, что Украине нужен референдум по вопросу Донбасса.

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