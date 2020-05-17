За прошедшие сутки, 16 мая, коронавирусом в Киеве заразились 59 человек. Из них 10 медиков и три ребенка.

Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко в Facebook.

"Количество жителей города, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Трое людей умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Среди зараженных, по словам Кличко, 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, две девочки - 10 и 13 лет, 22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет, а также годовалый мальчик.

"В больницы госпитализированы 16 пациентов. Остальные зараженные отправились на самоизоляцию. Выздоровели за сутки двое киевлян", - уточнил мэр.

Больше всего случаев заражения обнаружено в Дарницком (15 человек) и Соломенском районах(9 человек).

Карта заражения коронавирусом по районам Киева. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, "Страна" следит за событиями, которые произошли в Украине и мире 18 мая из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что по состоянию на утро воскресенья, 17 мая, в Украине выявили уже 18 291 случай инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 16 мая, сообщалось о 17 858 случаях. За сутки выявлено 433 новых заболевших. Умерло 17 человек