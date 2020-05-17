В лидерах - Черновицкая область и Киев. Минздрав привел свежие данные о заражении коронавирусом по регионам Украины
По данным Министерства охраны здоровья, на 09:00 17 мая коронавирус выявлен во всех областях Украины. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой, Киевской и Ивано-Франковской областях.
Статистику заболеваемости по регионам МОЗ привело в Facebook.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
- в Винницкой области - 715 случаев;
- в Волынской области - 615 случаев;
- в Днепропетровской области - 837 случаев;
- в Донецкой области - 130 случаев;
- в Житомирской области - 546 случаев;
- в Закарпатской области - 885 случаев;
- в Запорожской области - 378 случаев;
- в Ивано-Франковской области - 1210 случаев;
- в Кировоградской области - 443 случая;
- в Киеве - 2280 случаев;
- в Киевской области - 1 197 случаев;
- во Львовской области - 1 019 случаев;
- в Луганской области - 42 случая;
- в Николаевской области - 238 случаев;
- в Одесской области - 746 случаев;
- в Полтавской области - 264 случая;
- в Ровенской области - 1126 случаев;
- в Сумской области - 162 случая;
- в Тернопольской области - 1078 случаев;
- в Харьковской области - 786 случаев;
- в Херсонской области - 167 случаев;
- в Хмельницкой области - 253 случая;
- в Черновицкой области - 2694 случая;
- в Черкасской области - 372 случая;
- в Черниговской области - 108 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя у МОЗ отсутствуют.
Исследования на вирус проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 мая в Центр поступило 631 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 45 669 таких сообщений о подозрении.
Ранее "Страна" приводила статистику по новым заражениям и летальным исходам за минувшие сутки.
Мы также писали, что в Верховной Раде больше нет инфицированных новым вирусом.