По данным Министерства охраны здоровья, на 09:00 17 мая коронавирус выявлен во всех областях Украины. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой, Киевской и Ивано-Франковской областях.

Статистику заболеваемости по регионам МОЗ привело в Facebook.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

в Винницкой области - 715 случаев;





в Волынской области - 615 случаев;





в Днепропетровской области - 837 случаев;





в Донецкой области - 130 случаев;





в Житомирской области - 546 случаев;





в Закарпатской области - 885 случаев;





в Запорожской области - 378 случаев;





в Ивано-Франковской области - 1210 случаев;





в Кировоградской области - 443 случая;





в Киеве - 2280 случаев;





в Киевской области - 1 197 случаев;





во Львовской области - 1 019 случаев;





в Луганской области - 42 случая;





в Николаевской области - 238 случаев;





в Одесской области - 746 случаев;





в Полтавской области - 264 случая;





в Ровенской области - 1126 случаев;





в Сумской области - 162 случая;





в Тернопольской области - 1078 случаев;





в Харьковской области - 786 случаев;





в Херсонской области - 167 случаев;





в Хмельницкой области - 253 случая;





в Черновицкой области - 2694 случая;





в Черкасской области - 372 случая;





в Черниговской области - 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя у МОЗ отсутствуют.

Исследования на вирус проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 мая в Центр поступило 631 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 45 669 таких сообщений о подозрении.

Ранее "Страна" приводила статистику по новым заражениям и летальным исходам за минувшие сутки.

Мы также писали, что в Верховной Раде больше нет инфицированных новым вирусом.