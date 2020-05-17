Больше всего случаев инфицирования подтверждено в Черновицкой области. Фото: Facebook/ moz.ukr

По данным Министерства охраны здоровья, на 09:00 17 мая коронавирус выявлен во всех областях Украины. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой, Киевской и Ивано-Франковской областях.

Статистику заболеваемости по регионам МОЗ привело в Facebook.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

  • в Винницкой области - 715 случаев;

  • в Волынской области - 615 случаев;

  • в Днепропетровской области - 837 случаев;

  • в Донецкой области - 130 случаев;

  • в Житомирской области - 546 случаев;

  • в Закарпатской области - 885 случаев;

  • в Запорожской области - 378 случаев;

  • в Ивано-Франковской области - 1210 случаев;

  • в Кировоградской области - 443 случая;

  • в Киеве - 2280 случаев;

  • в Киевской области - 1 197 случаев;

  • во Львовской области - 1 019 случаев;

  • в Луганской области - 42 случая;

  • в Николаевской области - 238 случаев;

  • в Одесской области - 746 случаев;

  • в Полтавской области - 264 случая;

  • в Ровенской области - 1126 случаев;

  • в Сумской области - 162 случая;

  • в Тернопольской области - 1078 случаев;

  • в Харьковской области - 786 случаев;

  • в Херсонской области - 167 случаев;

  • в Хмельницкой области - 253 случая;

  • в Черновицкой области - 2694 случая;

  • в Черкасской области - 372 случая;

  • в Черниговской области - 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя у МОЗ отсутствуют.

Исследования на вирус проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 мая в Центр поступило 631 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 45 669 таких сообщений о подозрении.

Данные по заражению на 17 мая. Скриншот из Facebook МОЗ

Ранее "Страна" приводила статистику по новым заражениям и летальным исходам за минувшие сутки.

Мы также писали, что в Верховной Раде больше нет инфицированных новым вирусом.

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