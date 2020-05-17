В воскресенье, 17 мая, синоптики прогнозируют в Украине небольшое похолодание и дожди с грозами. Без осадков останутся только жители восточных регионов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине будут дожди с грозами и дневные 15-18 градусов тепла. Ночью же столбик термометра покажет 5-9 тепла.

Украинцам на севере страны стоит ожидать 15-18 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ночью же воздух остынет до 4-8 тепла.

Погода в центральных регионах также будет дождливой, но это не помешает воздуху прогреться до 15-19 градусов по Цельсию. А вот ночью же тут похолодает: от 5 до 8 тепла.

На юге Украины воздух будет в районе 15-20 тепла. В ночное время суток на улице будет 7-11 тепла.

На востоке страны дожди и грозы накроют только Харьковскую область. Синоптики прогнозируют, что воздух тут будет в пределах 17-19 тепла. Сегодня ночью похолодает до 5-9 тепла.

Напомним, в ближайшие дни Украину накроют дожди, сильный ветер и даже заморозки. В большинстве областей ожидаются проливные дожди с порывистым ветром. На Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков.

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