В ФРГ начались жаркие дискуссии о целесообразности дальнейшего размещения на территории страны ядерного оружия США. На выводе ядерных арсеналов США из Европы настаивает и Россия. Но в случае передислокации "ядерного зонтика" из Германии бомбы могут оказаться опасно близко от российских границ - в Польше.

Проблеме ядерного щита США в ФРГ большой материал посвятило издание "Коммерсант".

Почему начались "ядерные" споры

Дискуссия о тактическом американском ядерном оружии началась в Германии после того, как стало известно, что министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) предварительно договорилась с главой Пентагона Марком Эспером о приобретении 30 истребителей-бомбардировщиков F/A-18F производства Boeing. Наряду с покупкой 93 Eurofighter от Airbus они призваны заменить морально и физически устаревшие Tornado и в случае конфликта с задействованием ядерных сил могут нести американские бомбы B61.

Американское ядерное оружие хранится на территории ФРГ с 1950-х годов. На пике холодной войны между США и СССР размер арсенала доходил до 5 тысяч зарядов. Сегодня речь идет о куда более скромных цифрах: около 20 бомбах. Но и это кажется представителям некоторых политических сил Германии чрезмерным. В 2010 году Бундестаг дал поручение правительству ФРГ добиться вывода из страны американского ядерного оружия. Активнее других на вывозе бомб и прекращении участия Германии в совместных ядерных миссиях НАТО настаивают зеленые и левые. Социал-демократы то солидаризируются с ними, то выступают против перемен, но сейчас именно видные представители СДПГ инициировали дискуссию о необходимости отказа от размещения американских авиабомб на территории Германии.

Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что риски эскалации при президенте США Дональде Трампе возросли. Он напомнил, что власти США пересмотрели подход к ядерному оружию и дали понять, что "оно нужно не только для сдерживания, но и для ведения войн".

В прошлом году Пентагон действительно принял новую Доктрину о ядерных операциях, оставив за собой право применения ядерного оружия в ограниченном масштабе для изменения хода конфликтов с использованием обычных вооружений. Кроме того, в последнее время для США вновь стал актуальным вопрос сдерживания российского тактического ядерного потенциала. Практические шаги в этом направлении уже предпринимаются: например, американские авиабомбы, расположенные на военной базе в немецком Бюхеле (в их последней модификации B61-12), могут нести заряды изменяемой мощности.

Российские официальные лица в связи с этим заявили о "снижении ядерного порога". А Рольф Мютцених назвал действия Вашингтона "непредсказуемыми", усомнившись в том, что в случае кризиса власти США прислушаются к аргументам Германии. Его поддержал сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс. Он призвал отказаться от замены Tornado самолетами, которые могут быть оснащены ядерным оружием, и выйти из программы "совместных ядерных миссий" альянса.

Но с ними солидаризировались не все видные социал-демократы. Так, призыв к отказу от американского ядерного оружия не поддержал представляющий СДПГ министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он заявил, что Германия не должна в этом вопросе идти особым путем, так как это "подорвет доверие к Берлину со стороны его ближайших союзников". По мнению главы немецкой дипломатии, атомное оружие США придает Германии дополнительный вес на переговорах по вопросам безопасности внутри НАТО.

Противники вывода оружия

Еще более категорично против отказа от участия ФРГ в совместных ядерных миссиях НАТО выступили представители христианских демократов Ангелы Меркель (СДПГ состоит с ними в коалиции). Эксперт по обороне фракции ХДС/ХСС Хеннинг Отте заявил СМИ, что "наивность некоторых представителей руководства СДПГ вредна для безопасности Германии". Его коллега Патрик Сенсбург предположил, что социал-демократы "впали в какую-то нирвану". "Они не осознают, что американское ядерное оружие служит прежде всего нашей защите", - добавил он. Официальный спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт заверил, что Германия остается приверженной своим обязательствам в рамках сохранения ядерного потенциала НАТО. При этом, согласно обнародованному газетой Handelsblatt опросу, за вывоз американских атомных бомб с территории страны выступают 86% немцев.

На днях в дискуссию вступили внешние силы в лице НАТО и США. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецким СМИ заявил, что союзники высоко ценят ясную приверженность Германии своим обязательствам.

"Договоренности внутри НАТО относительно ядерного оружия сегодня так же важны, как это всегда было и до сих пор. Они гарантируют европейским союзникам ядерную защиту", - отметил он.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл был менее дипломатичен.

"Вместо того чтобы подрывать солидарность, которая лежит в основе ядерного сдерживания НАТО, пришло время Германии выполнить свои обязательства перед союзниками и постоянно инвестировать в коллективный ядерный потенциал альянса", - написал он в статье для Die Welt. Посол США предупредил, что Европе по-прежнему угрожают опасности со стороны России, Китая, Северной Кореи и других стран. "Если Германия хочет внести вклад в сохранение мира, как утверждает ее руководство, сейчас самое время показать это через солидарность. Примет ли Германия на себя эту ответственность или отклонится, пожиная экономические плоды безопасности, которые гарантируют другие союзники?" - спросил он.

Голос Кремля

Москва давно критикует концепцию совместных ядерных миссий НАТО. Российские официальные лица говорят, что она незаконна, а практика обращения с размещенными в Европе американскими бомбами нарушает первые две статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В соответствии с ними ядерные державы обязались не передавать ни прямо, ни косвенно ядерное оружие неядерным государствам. А последние взяли обязательство не принимать такое оружие - опять-таки ни прямо, ни косвенно.

Между тем в ходе совместных ядерных миссий неядерные страны НАТО размещают атомные бомбы на своей территории, а пилоты обучаются навыкам обращения и применения ядерных вооружений. США на эту критику обычно отвечают, что ни о каком нарушении ДНЯО речь не идет, поскольку оружие находится под постоянным контролем американцев и физически не передается другим странам.

Ядерные бомбы у границ Украины

Как бы то ни было, нынешняя дискуссия в ФРГ России пока ничего хорошего не сулит. Даже если представить, что победят сторонники отказа от размещения американских тактических ядерных средств, лучше от этого России не станет. США, скорее всего, просто передислоцируют вооружения в другие страны НАТО (сейчас их ядерное оружие также складируется в Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции).

Причем сам инициатор нынешней дискуссии глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених рассчитывает, например, что переместить бомбы из Германии можно не куда-нибудь, а в соседнюю с Украиной Польшу. Этот вариант всерьез обсуждают немецкие политики.

При этом в Варшаве отношение к ядерному вопросу неоднозначное. С одной стороны, пять лет назад тогдашний заместитель министра обороны (а ныне посол в НАТО) Томаш Штаковский уже заявлял о желании присоединиться к программе Североатлантического альянса по совместному использованию ядерного оружия, но это было на волне событий в Крыму и на востоке Украины 2014 года. В прошлом же году министр иностранных дел Яцек Чапутович на вопрос журнала Der Spiegel о возможности размещения ядерного оружия ответил диаметрально противоположно: "Мы этого вообще не хотим". Однако в любом случае Польша признает ядерные гарантии со стороны НАТО и США в качестве базового элемента безопасности Европы, равно как и права НАТО определять места размещения ядерного оружия в будущем, обязуясь последовательно выполнять свои союзнические обязательства.

Появление ядерного оружия США в Польше явно шло бы вразрез с Основополагающим актом Россия-НАТО от 1997 года. Впрочем, стороны давно обвиняют друг друга в его нарушении.

Как сообщала "Страна", в пятницу к дискуссии о судьбе американского ядерного оружия в Германии неожиданно подключилось посольство США в Варшаве. Посол Жеоржетта Мосбахер написала в Twitter: "Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал и ослабить НАТО, возможно, Польша - которая выплачивает свою справедливую долю, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО - могла бы разместить соответствующие силы и средства на своей территории".

Мы также рассказывали, что 7 мая в СМИ США смоделировали сброс водородной бомбы на Москву.