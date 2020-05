В американском городе Лос-Анджелес (Калифорния) в результате взрыва вспыхнул масштабный пожар. Его удалось потушить, однако 11 пожарных получили травмы.

О чрезвычайном происшествии пишут американские соцсети и СМИ.

Первое сообщение о дыме в одноэтажном здании в центре Лос-Анджелеса поступило в воскресенье в 18:26 по местному времени (04:26 по Киеву).

На место происшествия прибыли более 230 пожарных, которым за два часа удалось укротить огонь. Однако во время тушения 11 человек получили ожоги и другие травмы. Им оказало помощь медицинское подразделение, тоже приехавшее в район возгорания.

We are on scene at this major fire emergency in Downtown LA, that resulted in an explosion and mayday call, with initial reports of several firefighters injured. Please keep our brave @LAFD firefighters in your prayers. pic.twitter.com/5pW6lk2Tjl