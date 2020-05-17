Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса утверждает, что белорусы не являются славянами, а французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины.

Об этом говорится в материале "Украинские новости".

"… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", - говорится на 271 странице.

Учебник по географии рассказывает, что белорусы и евреи вышли из Украины. Фото: ukranews.com

Не менее странной выглядит позиция авторов учебника об этнической принадлежности белорусов, которых вычеркнули из славянских народов. Также оттуда пропали россияне и болгары.

"Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки - славянское, а белорусы - балтийское", - уверяют авторы.

Скандальный учебник по географии, который одобрили в МОН. Фото: ukranews.com

Напомним, украинское издательство "Центр учебной литературы", которое занимается печатью учебников и пособий, выпустило сборник сочинений Ольги Кобилянской, однако на обложке книги размещена фотография писательницы Марко Вовчок.

Также "Страна" писала, что опустившая гривню Гонтарева выпустила в Лондоне книгу "Миссия выполнима" о ее реформах в Украине.