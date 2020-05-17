Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока не известны случаи заражения коронавирусом через прикосновение к поверхностям. Однако добавили, что это не отменяет необходимость дезинфекции.

Об этом передает Deutsche Welle со ссылкой на опубликованные 16 мая гигиенические рекомендации ВОЗ.

Выводы ВОЗ основаны на исследовании, согласно которому вирус может до семи дней сохранять жизнеспособность на внешней поверхности медицинской маски, до четырех дней - на нержавеющей стали и пластике, до двух дней - на стекле. Но при этом в организации советуют относиться к подобным исследованиям с осторожностью, так как они проводятся в лабораторных условиях, а не в реальной жизни.

Что касается рекомендации все же проводить дезинфекцию, она проистекает из информации о других коронавирусах, которые ученым уже довольно хорошо известны. Такие вирусы обычно выживают на разных поверхностях и способны инфицировать человека при прикосновении.

ВОЗ советует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в странах Азии. Дезсредства могут быть опасными для людей: химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения.

Как писала "Страна", Япония и Евросоюз хотят провести расследование и выяснить, как ВОЗ проморгала пандемию коронавируса.

Также мы приводили предупреждение ВОЗ о возможной второй волне распространения коронавируса.