Китайский врач Чжун Наньшань заявил, что власти замалчивали информацию о первых случаях заражения коронавирусом, скрывая подробности о масштабах вспышки заболеваемости.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей", - сказал он.

Уточняется, что именно Чжун Нанышань прибыл в Ухань 18 января. Спустя два дня он подтвердил, что вирус может передаваться от человека к человеку. В то же время местные власти неделями утверждали, что доказательств этому нет, называя вспышку "предотвратимой и контролируемой".

По словам эпидемиолога, у него возникло ощущение, что официальное число заболевших в Ухане (41 человек) не менялось на протяжении длительного периода, хотя информация о распространении заболевания за границей показывала страшную динамику.

Спустя время, власти Уханя "очень неохотно" предоставили реальные показатели: по состоянию на 20 января общее число зараженных в городе достигло 198 человек. На тот момент уже было три смерти.

Напомним, врачи китайского города Ухань, откуда по планете начала распространяться Covid-19, за сутки 15 мая выявили в городе еще 11 носителей коронавируса. Эти люди не обращались за помощью к медикам, так как течение болезни у них протекало без ярко выраженных симптомов.

Также "Страна" писала, что власти Уханя намерены протестировать на Covid-19 всех жителей, которых насчитывается около 11 миллионов. Власти планируют уложиться в 10-дневный срок.