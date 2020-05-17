Представители Демократической партии в Конгрессе США, в сентябре запустившие процедуру импичмента главы Белого дома, 16 мая начали расследование обстоятельств увольнения Дональдом Трампом нескольких служащих Государственного департамента. Президента США обвиняют в том, что он сопротивляется любому надзору за деятельностью его администрации.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление конгрессменов.

В пятницу Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пэлоси объявил о запланированном смещении с должности генерального инспектора Госдепа Стива Линика. Демократы в Палате представителей и Сенате поставили под сомнение своевременность и мотивы того, что они назвали "беспрецедентным устранением".

"Мы неизменно выступаем против политически мотивированного увольнения генеральных инспекторов", - говорится в заявлении, которым инициируется проведение расследования, авторами которого выступили председатель комиссии Палаты представителей Элиот Энгель и представитель демократического меньшинства в сенатской комиссии по международным отношениям, сенатор Боб Менендес.

Два демократа заявили, что, как они понимают, госсекретарь Майк Помпео лично порекомендовал Трампу уволить Линика, поскольку генеральный инспектор "начал расследование правонарушений самим секретарем Помпео".

На вопрос о расследовании чиновник Белого дома на условиях анонимности подтвердил, что секретарь Помпео действительно рекомендовал этот шаг, и президент Трамп согласился. А представитель Госдепа подтвердил, что Линик был уволен, однако отказался комментировать расследование о роли Помпео в увольнении.

Обязанности Линика будет исполнять Стивен Акард - директор Управления иностранных миссий.

Линик был назначен на упомянутую должность в 2013 году при администрации Обамы. Он стал четвертым генеральным инспектором, уволенным Трампом с начала апреля.

Как сообщала "Страна", в апреле Трамп уволил разведчика, из-за которого начались Украинагейт и процедура импичмента.

Напомним. что в феврале импичмент провалился. Президента США оправдали по всем пунктам обвинения.