В интернете появилось видео жесткого антикарантинного митинга жителей Варшавы, которые собрались в субботу, 16 мая, на протест против экономических потерь, вызванных ограничениями и запретами из-за эпидемии коронавируса.

Ролик опубликован на YouTube-канале AFP News Agency.

На записи видно, как сотни участников акции скандируют лозунги и общаются с полицией.

Видео: YouTube/ AFP News Agency

Демонстранты требовали финансовой поддержки от властей в качестве компенсации убытков, причиненных карантином. Также собравшиеся хотели. чтобы правительство ускорило процесс снятия ограничительных мер и позволило предприятиям возобновить работу. В руках активисты держали плакаты с надписями "Работа и хлеб", "Снова будет нормально".

Полицейские призывали собравшихся разойтись, так как на карантине запрещены массовые мероприятия.

Как сообщала "Страна", для разгона людей полиции пришлось использовать слезоточивый газ.

На прошлой неделе мы также писали о продлении Польшей контроля на границах с Германией, Литвой, Чехией и Словакией.