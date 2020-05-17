Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что разведение сил на Донбассе является правильным шагом. Однако есть одна проблема - разведение сделано не по всей линии разграничения.

Напомним, что на заседании лидеров стран Нормандской четверки, с участием Владимира Зеленского, Украина отказалась по предложению России разводить войска по всей линии разграничения. В частности, Арсен Аваков мотивировал это тем, что Украине такое разведение не выгодно. Позже это подтвердил и сам президент.

А в интервью журналистам "Радио Свобода" спикер Разумков пояснил, почему считает разведение войск правильным шагом.

"Разведение, я думаю, - это правильный шаг. Единственная проблема, которая есть сегодня, - что разведения сделано не по всей линии разграничения", - сказал он.

В то же время Разумков уточнил, что общее число обстрелов на территории, где было совершено разведение сил, значительно уменьшилось.

"Это один из путей для того, чтобы обстрелов стало меньше", - подчеркнул он.

Разумков рассказал о разведении сил на Донбассе. Смотреть с 24:43. Видео: YouTube/Радіо Свобода

Напомним, полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в том, что не получилось договориться о прекращении огня в зоне проведения Операции объединенных сил. Киев не принял заявление о бессрочном режиме прекращения огня.

Ранее "Страна" писала, что главный переговорщик Кремля по Украине срочно прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе.