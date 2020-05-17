По состоянию на утро воскресенья, 17 мая, в Украине выявили уже 18 291 случай инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 16 мая, сообщалось о 17 858 случаях. За сутки выявлено 433 новых заболевших. Умерло 17 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава Украины.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Лещенко опроверг информацию Темного рыцаря о заражении Саакашвили коронавирусом.

Так же мы ведем ежедневный онлайн-репортаж о том, как Украина и планета пытаются победить грозную болезнь.

Кроме этого мы рассказывали, что эпидемиолог Чжун Наньшань рассказал, как власти Китая замалчивали начало вспышки коронавируса. Власти не смогли сначала реально оценить угрозу от нового коронавиурса.