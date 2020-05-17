В субботу, 16 мая, в Варшаве вспыхнула акция протеста из-за карантина, который был введен из-за коронавируса. Для разгона людей полиции пришлось использовать слезоточивый газ.

Об этом говорится в материале Reuters.

"К сожалению, мы имеем дело со случаями агрессии по отношению к полиции. Из-за нападений на государственных служащих мы использовали методы прямой конфронтации, такие как физическая сила и слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Сотни людей собрались в Старом городе Варшавы и потребовали от правительства ускорить процесс выхода из карантина и позволить предприятиям возобновить работу. В руках активисты держали плакаты с надписями "Работа и хлеб", а также "Снова будет нормально".

В то же время полиция напомнила, что публичные мероприятия остаются под запретом.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева утверждает, что на восстановление мировой экономики после кризиса, который случился из-за пандемии коронавируса и глобального карантина в мире, нужно три года. Только за март 170 стран мира зафиксировали падение экономики.

Также мы рассказывали, что каждый шестой американец из-за карантина стал безработным.