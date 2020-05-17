Михаил Саакашвили не болен Covid-19. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший народный депутат Сергей Лещенко опроверг информацию о том, что глава исполнительного комитета Нацреформ Михаил Саакашвили заразился коронавирусом.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"В анонимных Телеграм-каналах разгоняют фейк о том, что Михаил Саакашвили заболел коронавирусом. Наш источник в окружении политика эту информацию решительно опровергает. Не верьте анонимным вбросам!" - сказано в сообщении.

Лещено назвал фейком сообщение о заражении Саакашвили. Скриншот: t.me/LeshchenkoS

Уточним, что заболевание коронавирусом ранее в сети распространил телеграмм-канал "Темный рыцарь".

Темный рыцарь сообщил о заражении Саакашвили. Скриншот: t.me/dark_k

Ранее "Страна" писала, что Саакашвили заявил, что Украине необходимо отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда. Экс-президент Грузии напомнил, что в свое время он отказался от услуг МВФ

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