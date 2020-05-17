Сегодня число заболевших коронавирусом в Украине превысит 18 тысяч. Накануне за счет Киева в Украине прозошел скачок - из-за очага covid-19, обнаруженного в столичном интернате.

Тем временем есть и позитивные новости: европейцы начинают открывать границы внутри ЕС. А в США утверждают, что выявили антитело, которое позволяет за четыре дня вывести коронавирус из организма человека.

И, видимо, covid-19 победят раньше, чем от него восстановится экономика: МВФ прогнозирует, что мир выйдет из кризиса, вызванного пандемией, не раньше 2023 года.

"Страна" следит за происходящим вокруг коронавируса 17 мая - в Украине и мире. Материал обновляется.

09:00 В Польше жесткие антикарантинные протесты. Люди требуют снимать ограничения и обеспечить население работой. Полиция Варшавы подавляет народные волнения слезоточивым газом.

08:57 Национальный парк "Синевир" на Закарпатье возобновляет свою работу. Западная Украина готовится к началу туристического сезона.

08:45 В Крыму с 18 мая отменяют обязательную самоизоляцию. Впрочем, она остается для всех, приезжающих на полуостров - даже из России. С 3 апреля покидать дома разралось только для прогулок с собакой, похода в магазин или выноса мусора.

08:39 В Италии рекордно упала смертность от короновируса - вчера было зафиксировано 153 случая. Это самый низкий показатель с 10 марта - то есть более, чем за два месяца.

08:30 Статистика коронавируса по странам мира. Перва десятка по новым случаям за минувшие сутки.

Как видим, серьезная вспышка инфекции наблюдается в Бразилии. Также в первой десятке снова появилась Испания.